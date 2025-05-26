Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Грузии

Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Грузии

Задержанный в Азербайджане гражданин Грузии экстрадирован на родину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Отмечено, что генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры Грузии о выдаче гражданина Грузии Иракли Бердзенадзе (1987 г.р.), который был объявлен в международный розыск в 2019 году и заочно осужден решением Тбилисского городского суда от 25 октября 2023 за присвоение и незаконную предпринимательскую деятельность.

Он был задержан в Азербайджане в феврале этого года, и передан компетентным органам Грузии в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.