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Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Грузии

Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Грузии Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Грузии
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 15:08
Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Грузии

Задержанный в Азербайджане гражданин Грузии экстрадирован на родину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Отмечено, что генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры Грузии о выдаче гражданина Грузии Иракли Бердзенадзе (1987 г.р.), который был объявлен в международный розыск в 2019 году и заочно осужден решением Тбилисского городского суда от 25 октября 2023 за присвоение и незаконную предпринимательскую деятельность.

Он был задержан в Азербайджане в феврале этого года, и передан компетентным органам Грузии в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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