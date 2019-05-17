Эксперты Совета Европы посетят Азербайджан

В Страсбурге завершила работу первая региональная конференция Совета Европы по проекту, посвященному предотвращению сексуального насилия над детьми в интернет-пространстве в странах Европы (EndOCSEA).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, в конференции приняли участие представители правоохранительных органов, министерств юстиции и образования, судей и прокуроров, а также агентств по защите детей, в основном из целевых стран проекта: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Турция и Украина, а также докладчики высокого уровня из крупных международных организаций и НПО.

Армения, Азербайджан и Украина были утверждены в качестве пилотных стран, которым будет оказана техническая поддержка для проведения углубленного анализа национальных ответных мер и существующих пробелов в законодательстве и практике.

Ожидается, что в рамках этих мероприятий эксперты проекта отправятся с миссииями по установлению фактов в Украину и Азербайджан - в июне 2019 года и в Армению - в сентябре 2019 года.