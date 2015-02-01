​Эксперты СНГ обсудят вопросы сотрудничества в области безопасности

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 4 – 5 февраля 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проектов документов по сотрудничеству в области безопасности.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Исполкома СНГ.

В частности, эксперты рассмотрят проект Соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств.

Документ разработан Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Принятие документа даст возможность решить возникающие сложности по топогеодезическому и навигационному обеспечению вооруженных сил государств СНГ как при подготовке, так и в ходе проведения совместных мероприятий и повседневной деятельности войск.

Проект Соглашения одобрен на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.