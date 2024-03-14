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Эксперты подчеркивают важность сотрудничества Баку и Тбилиси в сфере обороны и безопасности

Эксперты подчеркивают важность сотрудничества Баку и Тбилиси в сфере обороны и безопасности Грузинские политологи подчеркивают важность сотрудничества Азербайджана и Грузии в сфере обороны и безопасности. В беседах с корреспондентом грузинского бюро Report местные эксперты отметили, что путь к стабильности в регионе лежит через сотрудничество и
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 00:53
Эксперты подчеркивают важность сотрудничества Баку и Тбилиси в сфере обороны и безопасности

Грузинские политологи подчеркивают важность сотрудничества Азербайджана и Грузии в сфере обороны и безопасности. В беседах с корреспондентом грузинского бюро Report местные эксперты отметили, что путь к стабильности в регионе лежит через сотрудничество и дружественные отношения.

Глава грузинского Центра стратегического планирования, политолог Леван Мамаладзе, комментируя визит секретаря Совета безопасности Азербайджана Рамиля Усубова в Тбилиси, отметил, что две страны должны правильно использовать свой геополитический и геоэкономический потенциал и дальше развивать регион.

"Определенны силы стремятся создать очаг напряженности на Южном Кавказе, они оказывают давление на Армению, чтобы та не заключала мирный договор с Азербайджаном. Однако эти силы должны осознать, что карабахский вопрос решен раз и навсегда", - отметил он.

Эксперт по военным вопросам Вахтанг Майсая считает, что визит Рамиля Усубова еще раз доказывает прочное стратегическое партнерство между двумя странами и большую поддержку Азербайджана региональных проектов.

"Одной из тем обсуждения является строительство глубоководного морского порта "Анаклия", который является одним из ключевых узлов "Среднего коридора". В этом вопросе Азербайджан заинтересован, как и Грузия. Поэтому участие азербайджанской стороны в строительстве порта является целесообразным", - добавил эксперт.

По мнению эксперта по вопросам Кавказа, политолога Симона Копадзе, никто не заинтересован в развитии региона больше, чем Азербайджан и Грузия.

"Наши страны реализуют множество проектов, для стабильной реализации которых одним из основополагающих факторов является безопасность", - заключил С.Копадзе.

Напомним, что 12 марта секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов посетил с официальным визитом Грузию. В рамках визита были проведены встречи с премьер-министром, министрами обороны и внутренних дел этой страны.

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