Эксперты о предложении Зеленского отмечать Рамазан на госуровне

"Украина - это мультикультурное общество, и мы должны учитывать культурные традиции всех народов, которые проживают в стране".

Об этом Report заявил народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, комментируя предложение президента этой страны Владимира Зеленского праздновать Рамазан как государственный праздник.

Депутат отметил, что эта идея ему очень нравится.

Александр Мережко

В свою очередь религиовед Руслан Халиков считает, что такое заявление президента В.Зеленского свидетельствует об уважении к различным гражданам Украины: "Еще несколько лет назад преимущественно государственными праздниками были признаны только те, которые отмечает православное большинство. Не так давно в перечень добавили Рождество по григорианскому календарю, но вполне закономерно, чтобы все граждане были в равных условиях. Это может быть достигнуто или полным вычеркиванием религиозных праздников из цикла государственных праздничных дней, или добавлением туда праздников разных конфессий".

Руслан Халиков

По мнению Р. Халикова, подобное решение - это шаг к установлению социальной справедливости, взаимоуважения и толерантности в обществе.

"Безусловно, президент В.Зеленский является политиком, и это заявление сделал накануне не только завершения поста в месяц Рамазан, но и Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, что может быть истолковано как попытка усиления лояльности мусульманской уммы Украины, в частности, - Крыма. В любом случае, включение этих праздников в годовой цикл Украины давно назрело, и такое решение стоит приветствовать".