Эксперт: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - связующий мост между Европой и Азией

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс представляет собой очень важный региональный стратегический проект, который является выражением тесных связей между Грузией и Азербайджаном. Этот проект является связующим мостом между Европой и Азией, что позволяет привл

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс представляет собой очень важный региональный стратегический проект, который является отражением тесных связей между Грузией и Азербайджаном. Этот проект является связующим мостом между Европой и Азией, что позволяет привлекать грузы из разных стран.

Об этом Report заявил научный сотрудник грузинского аналитического центра GEOCASE по вопросам внешней политики Николоз Хатиашвили.

"Китай и в целом вся Азия активно торгует с Европой, используя различные транспортные коридоры, в том числе морские пути и северный путь через Россию. Продолжающаяся война в Украине коренным образом изменила геополитическую обстановку в мире, что отразилось на торговле и экономике. В то время как транзит грузов через Россию сокращается, грузооборот по коридору Азербайджан-Грузия-Турция ежедневно увеличивается",- сказал он.

Эксперт добавил, что рост объема грузоперевозок по коридору Азербайджан-Грузия-Турция значительно увеличит доходы этих стран, создаст больше рабочих мест и окажет положительное влияние на экономику. Кроме того, это повысит безопасность всего региона.

Хатиашвили также рассказал о роли Грузии в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. "Напряженность между Азербайджаном и Арменией является серьезным вызовом безопасности для Южного Кавказа. В интересах всех сторон решить эту проблему. На фоне продолжающейся войны в Украине мы видим, что влияние России уменьшается. У азербайджанских и армянских политиков есть возможность сесть вместе и решить эту проблему",- заявил он, напомнив о встречах лидеров Азербайджана и Армении, организованных главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

"В этих обстоятельствах Грузия играет уникальную роль. Грузия является соседом обеих сторон. У Грузии стратегическое партнерство с Азербайджаном, а также хорошие и дружеские отношения с Арменией. В Баку и Ереване высок уровень доверия и уважения к официальному Тбилиси. Грузия может выступить в роли посредника, а Тбилиси может стать своего рода переговорной площадкой",- добавил эксперт.

По его мнению, у Грузии есть реальный потенциал для эффективного посредничества в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По словам Хатиашвили, в последние месяцы стратегической целью Евросоюза стало снижение зависимости от российских энергоресурсов, а для достижения этой цели лучшим способом является поиск альтернативных цепочек поставок энергии. "Один из лучших путей снабжения лежит по коридору Азербайджан-Грузия-Турция, по которому энергоресурсы Каспийского бассейна могут транспортироваться в Европу. Мы уже видели увеличение поставок газа Азербайджаном по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум, и этот объем будет увеличиваться в дальнейшем",- отметил эксперт.

"Азербайджан также активно работает над новыми электроэнергетическими проектами, включающими экспорт электроэнергии. Учитывая, что в Европейском Союзе наряду с газом и нефтью наблюдается рост на электроэнергию, можно предположить, что Азербайджан может стать одним из поставщиков электроэнергии. Грузия, обладающая соответствующей инфраструктурой, привлекательным геополитическим положением и соответствующим опытом в энергетических проектах, наверняка стала бы транзитной страной для экспорта электроэнергии Азербайджана в Европу",- заключил он.