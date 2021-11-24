Эксперт: Заявления Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность

Последние месседжи премьер-министра Армении Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность

Недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность

Об этом Report заявил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Можно регулярно отметить расхождения между словами Пашиняна. Он сначала говорит одно, а на деле все по-другому. Отмечу, что это давно стало нормой у руководителей армянского государства. Конечно же, все последние посылы Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность, несмотря на все его заверения в дружбе, которые он декларирует в Москве. У меня нет сомнений в том, что Россия и ее лидер Владимир Путин сможет привести в чувство и Пашиняна, и тех , кто стоит за его поступками",- отметил Михайлов.

Политолог подметил, что именно Ереван является основным виновником срыва запланированной на 9 ноября трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, РФ и Армении, добавив, что за этим стоит желание Пашиняна как минимум затянуть процесс примирения сторон.

"Я сомневаюсь в искренности заявлений Пашиняна. Мы должны увидеть реальные дела, а не разглагольствования о том, что Ереван выполнит свои же обязательства",- подчеркнул Михайлов.

Политолог считает, что шантаж России, мягко говоря неуместен, и "постановка ее в ряд с другими игроками, которым в принципе нет места в региональной политике, навевает на мысль о том, что на ожидаемой трехсторонней встрече в Сочи, состоится много неприятных сюрпризов, но не для Баку и Москвы".