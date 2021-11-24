О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Заявления Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность

Эксперт: Заявления Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность Последние месседжи премьер-министра Армении Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность
Внешняя политика
24 ноября 2021 г. 19:00
Эксперт: Заявления Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность
Евгений Михайлов

Недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность

Об этом Report заявил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Можно регулярно отметить расхождения между словами Пашиняна. Он сначала говорит одно, а на деле все по-другому. Отмечу, что это давно стало нормой у руководителей армянского государства. Конечно же, все последние посылы Пашиняна имеют явную антироссийскую направленность, несмотря на все его заверения в дружбе, которые он декларирует в Москве. У меня нет сомнений в том, что Россия и ее лидер Владимир Путин сможет привести в чувство и Пашиняна, и тех , кто стоит за его поступками",- отметил Михайлов.

Политолог подметил, что именно Ереван является основным виновником срыва запланированной на 9 ноября трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, РФ и Армении, добавив, что за этим стоит желание Пашиняна как минимум затянуть процесс примирения сторон.

"Я сомневаюсь в искренности заявлений Пашиняна. Мы должны увидеть реальные дела, а не разглагольствования о том, что Ереван выполнит свои же обязательства",- подчеркнул Михайлов.

Политолог считает, что шантаж России, мягко говоря неуместен, и "постановка ее в ряд с другими игроками, которым в принципе нет места в региональной политике, навевает на мысль о том, что на ожидаемой трехсторонней встрече в Сочи, состоится много неприятных сюрпризов, но не для Баку и Москвы".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России
ФотоГлава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России
24 ноября 2021 г. 17:33
Посол США: Восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа
Посол США: Восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа
24 ноября 2021 г. 17:15
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Джейхун Байрамов встретился с послами Финляндии и Филиппин
ФотоДжейхун Байрамов встретился с послами Финляндии и Филиппин
24 ноября 2021 г. 15:27
Азербайджанские парламентарии приглашены в качестве наблюдателей за выборами в Кыргызстане
Азербайджанские парламентарии приглашены в качестве наблюдателей за выборами в Кыргызстане
24 ноября 2021 г. 14:49
Обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана
Обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана
24 ноября 2021 г. 13:25
Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России
Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России
24 ноября 2021 г. 11:47
Джейхун Байрамов встретился с послом Аргентины
ФотоДжейхун Байрамов встретился с послом Аргентины
23 ноября 2021 г. 20:06
Азербайджанский замминистра встретился с главой МВД Турции
ФотоАзербайджанский замминистра встретился с главой МВД Турции
23 ноября 2021 г. 17:51
Посол: BP является важным партнером Азербайджана по декарбонизации
Посол: BP является важным партнером Азербайджана по декарбонизации
23 ноября 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi