Эксперт: Заявления Михаила Александрова вредят дружбе между Москвой и Баку

Увольнение ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова из института является верным решением, поскольку его заявления вредят дружбе между Москвой и Баку.

Увольнение ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова из института является верным решением, поскольку его заявления вредят дружбе между Москвой и Баку.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Марков отметил, что атаки Александрова на Азербайджан абсолютно неприемлемы: "Такие атаки организуются армянским лобби, которое достаточно влиятельно, особенно в российских CМИ и экспертном сообществе".

Политолог отметил, что зачастую российские экспертные исследовательские центры финансируются корпорациями, которые имеют сильное влияние армянского лобби. "Временами позиция российских деятелей в интересах Армении доходит до такого уровня, что вызывает раздражение российских органов власти. Армянская система за антироссийскую и антиазербайджанскую позицию платит российскими деньгами за счет того, что тесно интегрирована с теми или иными фигурами" , - считает он.

Российский эксперт Михаил Александров был объявлен в международный розыск за провокационные высказывания в адрес Азербайджана. В прошлую пятницу в эфире одного из российских телеканалов М.Александров допустил высказывания, наносящие ущерб отношениям России и Азербайджана.

Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану. По его мнению, таким образом можно остановить поставки азербайджанской нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды и также поможет решить вопрос с акцией протеста на дороге Лачын-Ханкенди, которую он расценил как "провокацию против российских миротворцев".