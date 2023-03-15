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Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык

Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык Решение французского суда о запрете местного языка в государственных учреждениях на Корсике равнозначно лишению избранных представителей Корсики права говорить на своем языке во время дебатов Корсиканского Ассамблеи, Исполнительного совета Корсики и в общ
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 12:33
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык

Решение суда города Бастии на Корсике о запрете использования корсиканского языка при исполнении государственных обязанностей означает, что избранные народом представители не имеют права говорить на своем языке во время дебатов в местной Ассамблее, исполнительном совете Корсики, а корсиканцы - в целом в общественной и повседневной жизни.

Об этом Report заявил журналист и эксперт по средиземноморской геополитике Доменико Летиция.

По словам Д.Летиции, такой подход вреден, поскольку он подпитывает стремление к независимости на основе собственной культурной эмансипации. "Говорить на своем языке и быть сторонником своей собственной культуры должно быть правом человека. Диалог и обсуждения по данной проблеме могут способствовать тому, что корсиканская политическая реальность может мирно сосуществовать в рамках пестрой французской политической системы",- сказал он.

Эксперт добавил, что законодательные запреты на культуру, частью которой является язык, только усиливает напряженность между Парижем и Корсикой.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Korsika dilinin qadağan edilməsi insanları öz dillərinə malik olmaq hüququndan məhrum etməyə bərabərdir”

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