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Российский эксперт: Зангезурский Коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе

Российский эксперт: Зангезурский Коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе "Несмотря на склонность Армении к провокациям с целью замедлить процесс открытия Зангезурского коридора, она не откажется от участия в столь перспективного для экономики страны проекта"
Внешняя политика
19 августа 2021 г. 11:35
Российский эксперт: Зангезурский Коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе
Евгений Михайлов

Зангезурский коридор позволит улучшить логистику между странами региона, но только при сохранении стабильности на Южном Кавказе. А она наступит только тогда, когда Ереван принудят подписать мирный договор с Азербайджаном.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что несмотря на склонность Армении к провокациям с целью замедлить процесс открытия Зангезурского коридора, она не откажется от участия в столь перспективного для экономики страны проекта.

"Поломаются, попытаются показать что их мнение что-то значит, и все-таки используют эту возможность для своего народа и государства. Хотя я могу предположить что Ереван всё же придумает как вновь спровоцировать тот или иной конфликт лишь бы затянуть процесс полномасштабного запуска столь важного для региона проекта. К этому необходимо быть готовыми, так как, к сожалению, руководство Армении думает не своим умом, а по наводке своих западных партнеров", - отметил политолог.

По его мнению, заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности становления Зангезурского коридора новым транспортным проектом всей Евразии вполне обоснованы. С этим коридором появятся новые автомобильные и железные дороги и получат второе дыхание те коммуникации, которые существовали ранее.

"Для той же Армении появится возможность прямого сообщения с Россией и иными странами в том числе возможность беспрепятственно поставлять товары в страны Средней Азии", - подчеркнул Михайлов, добавив, что любые инициативы, направленные на поддержание мира и стабильности в регионе, "вызывают только глубокое уважение".

Эксперт отметил важность создания новых форматов взаимодействия в регионе: "Предложенный И. Алиевым формат "3+3" и инициативы, подобные ей, направлены на улучшение благосостояния населения и безопасности стран региона Южного Кавказа".

"Очевидно, что старые форматы устаревают и не поспевают за реальностью и фактически изживают свои потенциалы. Необходимо предлагать новые форматы общения на межгосударственном уровне", - отметил эксперт.

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Версия на английском языке Russian expert: Zangezur corridor to improve logistics in South Caucasus

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