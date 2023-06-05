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Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают

Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают Количество встреч между лидерами Азербайджана и Армении, проводимые в разных местах, при посредниках как с Запада, так и Востока, вносит надежду на продвижение мирного процесса между странами.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают

Количество встреч между лидерами Азербайджана и Армении, проводимые на разных площадках при посредничестве как Запада, так и Востока, дает надежду на продвижение мирного процесса между двумя странами.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

П.Волш подчеркнул, что неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове продемонстрировала желание сторон продолжать процесс, после нее были обнародованы даты очередных встреч на разных площадках и в разных форматах. В частности, в Брюсселе в следующем месяце намечена очередная трехсторонняя встреча.

"В Кишиневе уже прошла третья азербайджано-армянская встреча за последний месяц. На самом деле, главной темой для обсуждения стало заявление Пашиняна, сделанное непосредственно перед мероприятием, когда он самым ясным образом высказывался о готовности признать Карабах как де-факто, так и де-юре частью Азербайджана", - сказал он.

По словам политолога, за счет организации совместных встреч возникает своего рода параллельный процесс с конкуренцией между Россией и Западом за прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном процессе.

"Это может быть только хорошо для перспектив урегулирования в ближайшем будущем", - заключил Волш.

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Версия на английском языке Expert: Meetings between Azerbaijani, Armenian leaders, mediated by West, East are encouraging
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Qərb və Şərqin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşlər ümid yaradır”

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