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Эксперт: Встреча в Брюсселе - позитивный знак в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Эксперт: Встреча в Брюсселе - позитивный знак в нормализации отношений между Баку и Ереваном Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета ЕС Шарль Мишелем в Брюсселе является важной и позитивной
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 13:22
Эксперт: Встреча в Брюсселе - позитивный знак в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета ЕС Шарль Мишелем в Брюсселе является важной и позитивной. Она дает надежды на то, что долгожданный мир установится в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

По его словам, в ходе встречи одним из важнейших был вопрос делимитации и демаркации границ, без которого полноценный мир невозможен.

"Мы видим, что ЕС пытается занять ту дипломатическую нишу, которую не занимает на данный момент Россия, из-за того что последняя занята войной в Украине. Сегодня Россия выбыла из повестки Южного Кавказа на определенное время",- считает юрист.

М.Финкель обратил внимание на обстановку, которая царила в Армении, перед трехсторонней встречей в Брюсселе. "В Армении на фоне этих переговоров состоялся 11-тысячный митинг противников Пашиняна, которые требуют от него не подписывать никаких соглашений с Азербайджаном, возникает вопрос, попадет ли Пашинян под влияние этой нестабильности",- подчеркнул эксперт.

"Но в целом тенденция позитивная, и я с нетерпением жду всеобъемлющего мирного договора между Азербайджаном и Арменией", добавил он.

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