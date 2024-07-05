Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства

Недавняя трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном свидетельствует о растущем уровне стратегического партнерства.

Недавняя трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном свидетельствует о растущем уровне стратегического партнерства между тремя странами.

Об этом Report сказала пакистанский эксперт в области международных отношений Аимен Джамиль.

По ее словам, используя свое географически выгодное положение, эти страны могут наладить более глубокое сотрудничество в таких важных областях, как логистика, энергетическая инфраструктура, совместные военные учения и программы культурного обмена, что в конечном итоге "будет способствовать укреплению региональной стабильности и процветанию".

Говоря о стремлении Азербайджана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества Джамиль отметила, что полноправное членство является сложным процессом.

"Расширение экономического сотрудничества с такими ее членами, как Россия и Китай, может способствовать развитию торговли через Средний коридор, являющийся одинаково важным как для Азербайджана, так и для Турции и Пакистана", - сказала она.

Эксперт отметила, что позитивное отношение Пакистана к участию Азербайджана в ШОС обусловлено его потенциалом для укрепления региональных связей и возможностей экономического развития.

"Это соответствует торговым целям Пакистана, особенно в отношении Среднего коридора, где сотрудничество с Азербайджаном - ключевым игроком на этом маршруте, имеет решающее значение для его успеха", - подытожила она.