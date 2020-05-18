Политолог: Вспышка COVID-19 неизбежно сближает Азербайджан и Россию - ИНТЕРВЬЮ

Иван Пятибратов https://report.az/storage/news/c583ee457182f4fc34a1e65981be1ad6/3c80baf0-0511-43bc-9fc0-b02ab3511376_292.jpg

В интервью российскому бюро Report ведущий российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов рассказал о влиянии коронавируса на политическую ситуацию в мире, укрепления отношений между Россией и Азербайджаном и совместных шагах наших стран по снижению влияния пандемии на экономику.

-Как пандемия повлияла на политическую ситуацию в мире?

-Ключевым эффектом COVID-19 на мировую политику стало обрушение нефтяного рынка. Одним из основных потребителей углеводородов является Китай. В связи со вспышкой коронавируса в Китае было свернуто производство, соответственно упало и потребление энергоносителей, что непосредственно отразилось на ценах на нефть. Эта ситуация привела к обострению конкуренции между лидерами нефтяного рынка – Россией, США и Саудовской Аравией. К счастью, на фоне подписания новой сделки ОПЕК данное противостояние вернулось в разумные рамки.

Но безусловно имеют место и менее глобальные последствия: снижение интенсивности дипломатических контактов, приостановка работы над инфраструктурными проектами, меньшие объемы товарооборота и так далее.

-Сказалось ли закрытие границ на двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Россией?

-Пандемия выявила ряд политических тенденций. Так, очевидным стало, что страны-члены Евросоюза, мягко говоря, не сплочены. Россия и Азербайджан, напротив, демонстрируют другую динамику. Действия российских и азербайджанских властей скоординированы. Россия поставила в Азербайджан системы тестирования вируса, например. Более того, Россия и Азербайджан оказали поддержку Италии.

Замечу, что вспышка COVID-19 неизбежно сближает Россию и Азербайджан. Взять тот же коридор Баку-Тбилиси-Карс. Он во многом был ориентирован на Китай, проблемы которого я описал выше. Эта ситуация говорит о важности диверсификации экономических потоков и важности продуктивного взаимодействия России и Азербайджана по линии Север-Юг.

-Мы входим сейчас в посткарантинный период и многие страны снимают ограничения. Как вы думаете, когда откроются границы?

-Я политолог, а не медик, в связи с чем мне рассуждать на этот счет сложно. Но как мне кажется, это вопрос ближайших трех месяцев. Посмотрим. Торопиться с этим нельзя, так как слишком скорое открытие границ может привести к тому, что пандемия пойдет на второй круг.

-Как, по-вашему, будут восстанавливаться авиаперелеты между странами?

-Полагаю, что первыми восстановятся перелеты регулярными рейсами по основным направлениям, затем потянутся и другие. Повторюсь, сообщение с другими странами должно восстанавливаться постепенно, чтобы избежать возможных последствий.

-Как Азербайджан и Россия могут сотрудничать для снижения влияния пандемии коронавируса на экономику?

-На данном этапе важно поддерживать дипломатическую связь и продолжать координировать действия – в том числе и по открытию границ. Когда карантины будут сняты, критически важно будет обсудить новую рабочую карту по ключевым нашим проектам. В первую очередь – Север-Юг. Иранский участок не построен, и Иран вряд ли справится самостоятельно. В интересах наших стран помочь партнеру в завершении проекта, в котором заинтересованы мы все. Также важно в ближайшее время после снятия всех ограничений восстановить товаропоток между нашими странами, который, если бы не COVID-19, должен был выйти в этом году на рекордный уровень. Интенсивная совместная работа позволит нивелировать урон, нанесенный пандемией.