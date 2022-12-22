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Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами

Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами Визит президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан положительно повлияет на будущее сотрудничество между двумя странами.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 12:24
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами

Визит президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами и приобретение ими конкретного характера, особенно в области экономики, в первую очередь энергетики, и сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом Report заявил сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

По его словам, это определенно важный визит, который позволит материализовать будущее сотрудничество между двумя странами.

"Я думаю, что визит должен положительно повлиять на будущее сотрудничество двух стран. Он последовал вскоре после поездки президента Ильхама Алиева в Белград. Это не просто протокольный визит, а встреча, которая позволит материализовать будущее сотрудничество во многих сферах", - заявил С. Гайич.

Комментируя энергосотрудничество между странами, эксперт предположил, что оно будет еще больше расширяться. "Я предполагаю, что оно будет дальше расширяться, как в отношении поставок электроэнергии, так и газа, который Сербия будет получать из Азербайджана в ближайшем будущем".

"В связи с санкциями ЕС в отношении России, которые повлияли и на Сербию, страна очень заинтересована в поставках всех видов энергоресурсов из Азербайджана, но в первую очередь газа. Газ должен поступать по интерконнектору, который cтроится с Болгарией и который позволит обеспечивать газом несколько стран ЕС", - добавил Гайич.

Эксперт отметил, что очень важным для Сербии и сербской общественности является позиция Азербайджана по поддержке территориальной целостности Сербии.

"Азербайджан славится своей твердой приверженностью нормам международного права, что выражается и в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности Сербии. Это не может не вызывать встречное уважение у сербской стороны", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Vuçiçin Azərbaycana səfəri iki dövlət arasında münasibətlərin dərinləşməsinin göstəricisidir”
Версия на английском языке Expert: Vucic's visit to Azerbaijan demonstrates improving relations between two countries

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