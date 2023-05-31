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Эксперт: Визит президента Израиля в Азербайджан - свидетельство расширения связей между Баку и Тель-Авивом

Эксперт: Визит президента Израиля в Азербайджан - свидетельство расширения связей между Баку и Тель-Авивом Визит президента Израиля Ицхак Герцога в Азербайджан является ярким признаком расширения политических и дипломатических отношений между странами.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 10:08
Эксперт: Визит президента Израиля в Азербайджан - свидетельство расширения связей между Баку и Тель-Авивом

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан свидетельствует о расширении политических и дипломатических отношений между странами.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Во-первых, это один из визитов на самом высоком уровне с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Во-вторых, это кульминация растущей дипломатической активности после открытия посольства Азербайджана в Израиле. Наметилась видимая динамика все более высокого уровня и более частых официальных визитов и делегаций", - сказала она.

По словам эксперта, визит президента Израиля в Азербайджан символизирует дружбу, а не просто политические интересы. Более того, этот визит свидетельствует о расширении сотрудничества между двумя государствами в различных областях, включая безопасность и оборону, и не останется незамеченным как на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке.

"Тем не менее, эти связи, вероятно, будут расширяться в других направлениях с активным теперь новым посольством в Тель-Авиве, включая такие сферы как: торговля, образование, региональная координация по различным вопросам внешней политики и, конечно, даже более тесное сотрудничество в области энергетики - как нефти и газа, так и в возобновляемых источников энергии", - отметила Цукерман, добавив, что также можно ожидать активизации культурной деятельности, студенческих и отраслевых обменов и сближения в гуманитарной сфере.

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Версия на английском языке Expert: Israeli president’s visit to Azerbaijan - evidence of expanding Baku-Tel Aviv ties

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