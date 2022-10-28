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Эксперт: Визит президента Алиева в Грузию даст позитивный толчок двусторонним отношениям

Эксперт: Визит президента Алиева в Грузию даст позитивный толчок двусторонним отношениям Последний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию заложил основу для укрепления сотрудничества по экономическим вопросам.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 15:43
Эксперт: Визит президента Алиева в Грузию даст позитивный толчок двусторонним отношениям

Последний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию заложил основу для укрепления сотрудничества по всем направлениям двусторонних отношений, в первую очередь экономических.

Об этом Report заявил директор грузинского Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

По словам эксперта, важным вопросом в ходе обсуждений была транспортировка энергоресурсов Азербайджана транзитом через Грузию в Европу.

"В Грузии энергетический кризис отражается во многих отраслях, поэтому партнерство в этом направлении очень важно для Грузии", - отметил Ш.Апхаидзе.

Комментируя вопрос об увеличении объема грузопотока по направлению Восток-Запад, или как его еще называют Средний коридор, эксперт заявил, что стороны обсуждают трехсторонний таможенный проект, который подразумевает оптимизацию тарифов и проведение единой тарифной политики Азербайджаном, Грузией и Турцией.

"Это очень важно для дальнейшего развития торговли, экспорта и импорта между странами", - заявил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan Prezidentinin Gürcüstana səfəri iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə zəmin yaratdı”
Версия на английском языке Expert: President Aliyev's visit to Georgia will give positive impetus to bilateral relations

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