Эксперт: Визит премьера Албании в Азербайджан - важное событие в двусторонних отношениях

Визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан 8 декабря является важным событием в двусторонних отношениях.

Визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан 8 декабря является важным событием в двусторонних отношениях.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Баку всегда поддерживал экономическое развитие Тираны, и теперь премьер-министр Албании Эди Рама возводит двусторонний диалог на самый высокий уровень. Как непостоянный член Совета Безопасности ООН, Албания постоянно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики",- заявил эксперт.

Он добавил, что политический диалог между правительствами двух стран находится на высоком уровне, и этот визит еще больше укрепит двустороннее экономическое партнерство. Азербайджан может оказать существенную поддержку усилиям Албании по строительству нефтеперерабатывающего завода. По его мнению, Албании нужны инженеры-нефтяники, и азербайджанский опыт в этой сфере был бы очень полезен.

"Энергетический сектор Европейского Союза может извлечь огромную выгоду из тесного сотрудничества между Баку и Тираной. Албания также имеет большой потенциал для внедрения успешных крупных туристических проектов",- отметил П. Тейс.