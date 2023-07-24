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Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества

Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества Недавний визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Азербайджан свидетельствует о переходе взаимодействия между двумя странами на новый уровень стратегического партнерства.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества

Недавний визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Азербайджан свидетельствует о выходе взаимодействия двух стран на новый уровень стратегического партнерства.

Об этом заявил Report израильский журналист и публицист, руководитель комиссии по международным связям Союза журналистов Израиля Ростислав Гольцман.

Он отметил, что значимость взаимоотношений между Израилем и Азербайджаном, особенно в военной сфере, подтверждается встречами министра Галанта не только с азербайджанским коллегой и командующим пограничными войсками, но и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Одним из важных показателей военного сотрудничества между странами является поставка Азербайджану израильского зенитно-ракетного комплекса "Железный купол". Эта уникальная разработка Израиля вызывает интерес многих стран. Однако Азербайджан стал одним из первых ее обладателей. Это свидетельствует о переходе отношений на новый уровень и подчеркивает значимость сотрудничества между странами в военно-технической сфере", - сказал Гольцман.

Израильский журналист также подчеркнул, что визит израильского министра в период, когда обсуждается запланированная встреча на высшем уровне между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, дает возможность говорить о новых перспективах для сотрудничества в области воздушной безопасности и обороны между тремя странами.

"Новая ось, включающая Азербайджан, Турцию и Израиль, становится значимым фактором на Ближнем Востоке. Воздушное пространство в этом регионе до сих пор контролируется израильской авиацией, а с добавлением системы военно-воздушного контроля, подготавливаемой Турцией и Азербайджаном, будет создана обширная зона военного контроля, охватывающая пространство от Кипра до Каспийского моря и дальше. В целом, визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Баку и встречи на высшем уровне между Израилем, Турцией и Азербайджаном свидетельствуют об укреплении и расширении их военного сотрудничества", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İsrailin müdafiə nazirinin Azərbaycana səfəri əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açır”
Версия на английском языке Expert: Israeli Defense Minister's visit to Azerbaijan opens up new opportunities for cooperation

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