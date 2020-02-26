Российский эксперт: Виновников геноцида в Ходжалы должны привлечь к суду

© Report — Игорь Коротченко https://report.az/storage/news/45d5025753129b431048e4820ea1e42a/dfb0f1cc-10f6-4133-80a1-ceef8c8e44fd_292.jpg

"Мы собрались для того, чтобы еще раз почтить память жертв одной из ужасающих трагедий конца XX века - геноцида в Ходжалы. Убийству беззащитного мирного населения не может быть никакого оправдания. Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах". Как сообщает российское бюро Report, об этом на мероприятии, посвященном Ходжалинскому геноциду, заявил российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.

"Нормы международного гуманитарного права защищают мирных жителей от любых форм военного насилия. К сожалению, трагедия, которая произошла в Ходжалы, привела к массовому геноциду, гибели ни в чем неповинных мирных граждан, чья вина была только в том, что они оказались в этом городе", - сказал он.

По словам эксперта, все виновники геноцида должны понести суровое наказание: "Известно, что преступление против человечности не имеет срока давности, поэтому, исходя из норм справедливости, виновные в этой трагедии должны быть наказаны. Я в этом абсолютно убежден. Должны быть привлечены к суду и к ответственности те, кто убивал, отдавал приказы убивать. Надо говорить и об ответственности тех политиков, кто санкционировал то, что произошло на азербайджанской земле. Справедливость для Ходжалы необходима прежде всего для того, чтоб такие трагедии никогда больше не повторились".

"Абсолютно недопустимы убийства по национальному признаку, поэтому сегодня мы требуем справедливости для Ходжалы, требуем наказания убийств и наша солидарность, наши слова поддержки азербайджанскому народу, кровавая трагедия которого никогда не будет забыта", - подчеркнул он.

"От лица российского экспертного сообщества мы выражаем глубокие соболезнованиями помним об этой дате и будем помнить о ней всегда. Мы требуем справедливости и уверены, что эта справедливость наступит", - заключил Коротченко.