Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору

Венгрия заинтересована в поставках природного газа из Азербайджана по Южному газовому коридору.

Венгрия заинтересована в поставках природного газа из Азербайджана по Южному газовому коридору.

Об этом Report сказал проректор по научной работе Будапештского столичного университета Ласло Васа (László Vasa).

По его словам, Южный газовый коридор важен для Венгрии с точки зрения обеспечения энергетической стабильности.

"Южный газовый коридор является неотъемлемой частью стратегии Венгрии по диверсификации энергоносителей для обеспечения внутреннего спроса. Венгрия обсуждает с Азербайджаном вопрос поставок азербайджанского газа в страну, однако наши возможности ограничены. В этой связи Будапешт призывает ЕС выделить больше инвестиций в энергетическую инфраструктуру в этой части Европы", - сказал Л.Васа.

Эксперт также отметил наличие тесных взаимоотношений между Азербайджаном и Венгрией.

"Венгрия на протяжении десятилетий поддерживает прекрасные отношения с Азербайджаном. Западные страны, в том числе европейские, всегда критиковали Будапешт за тесные связи с Баку. Однако сегодня лидеры всех этих стран пытаются встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и наладить успешное сотрудничество в энергетической сфере", - добавил он.