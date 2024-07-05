Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами

Для Венгрии участие в качестве государства-наблюдателя при Организации тюркских государств (ОТГ) важно не только для диверсификации экономики, но и для укрепления отношений с Турцией, Азербайджаном и другими странами региона.

Для Венгрии участие в качестве государства-наблюдателя при Организации тюркских государств (ОТГ) важно не только для диверсификации экономики, но и для укрепления отношений с Турцией, Азербайджаном и другими странами региона.

Об этом Report заявил венгерский эксперт в области политики безопасности Аттила Демко.

"Нам нужно поддерживать более тесные отношения с нашими восточными партнерами, потому что это выгодно для Венгрии с экономической точки зрения. Считаем, что для Европы было бы хорошо иметь более тесные отношения с ними. Кроме того, у нас есть культурные связи с тюркоязычными государствами, поскольку часть венгерского наследия - тюркское. Стоит отметить, что Азербайджан является важной страной не только для Венгрии, но и для всего Европейского союза. Страна является очень важным производителем нефти и газа, а ее местоположение имеет ключевое значение как часть Среднего коридора. Что касается нас, венгров, и нашей внешней политики, то мы хотели бы объяснить нашим европейским союзникам и друзьям, что мы должны взаимодействовать с Азербайджаном", - сказал эксперт.

По его словам, проведение неформального саммита ОТГ в Шуше является символическим, так как город имеет большую историческую и культурную значимость для Азербайджана.

"Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. А Шуша имеет огромное значение для азербайджанской культуры, поэтому я считаю, что Шуша символически важна как место проведения этой встречи.", - подчеркнул Демко.