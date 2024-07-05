О нас

Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами

Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами Для Венгрии участие в качестве государства-наблюдателя при Организации тюркских государств (ОТГ) важно не только для диверсификации экономики, но и для укрепления отношений с Турцией, Азербайджаном и другими странами региона.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 13:53
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами

Для Венгрии участие в качестве государства-наблюдателя при Организации тюркских государств (ОТГ) важно не только для диверсификации экономики, но и для укрепления отношений с Турцией, Азербайджаном и другими странами региона.

Об этом Report заявил венгерский эксперт в области политики безопасности Аттила Демко.

"Нам нужно поддерживать более тесные отношения с нашими восточными партнерами, потому что это выгодно для Венгрии с экономической точки зрения. Считаем, что для Европы было бы хорошо иметь более тесные отношения с ними. Кроме того, у нас есть культурные связи с тюркоязычными государствами, поскольку часть венгерского наследия - тюркское. Стоит отметить, что Азербайджан является важной страной не только для Венгрии, но и для всего Европейского союза. Страна является очень важным производителем нефти и газа, а ее местоположение имеет ключевое значение как часть Среднего коридора. Что касается нас, венгров, и нашей внешней политики, то мы хотели бы объяснить нашим европейским союзникам и друзьям, что мы должны взаимодействовать с Азербайджаном", - сказал эксперт.

По его словам, проведение неформального саммита ОТГ в Шуше является символическим, так как город имеет большую историческую и культурную значимость для Азербайджана.

"Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. А Шуша имеет огромное значение для азербайджанской культуры, поэтому я считаю, что Шуша символически важна как место проведения этой встречи.", - подчеркнул Демко.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: Macarıstan türk dövlətləri ilə TDT vasitəsilə iqtisadi və digər əlaqələri gücləndirir

Другие новости из категории

Президент Северного Кипра прибыл в Физулинский район
Президент Северного Кипра прибыл в Физулинский район
5 июля 2024 г. 13:29
Дин Тао: Правительство Китая изучает возможности облегчения въезда граждан Азербайджана
Дин Тао: Правительство Китая изучает возможности облегчения въезда граждан Азербайджана
5 июля 2024 г. 12:43
Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Азербайджан
Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Азербайджан
5 июля 2024 г. 11:42
Посол: Начался новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш
Посол: Начался новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш
5 июля 2024 г. 11:10
Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай
Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай
5 июля 2024 г. 10:49
Временный поверенный: Двусторонние отношения между Баку и Пекином прошли испытание временем
Временный поверенный: Двусторонние отношения между Баку и Пекином прошли испытание временем
5 июля 2024 г. 10:22
Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС
Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС
5 июля 2024 г. 10:14
В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше
В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили его участие в саммите ОТГ в Шуше
5 июля 2024 г. 08:49
Начался визит президента ТРСК в Азербайджан
Начался визит президента ТРСК в Азербайджан
5 июля 2024 г. 00:53
Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование
Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование
4 июля 2024 г. 22:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi