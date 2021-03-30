Эксперт: В Германии некоторые силы используют "азербайджанскую тему" из-за выборов

"В условиях предстоящих выборов у ряда игроков в ФРГ будут внутриполитические причины использовать «азербайджанскую» тему против своих оппонентов"

Ввиду предстоящих в этом году в Германии выборов некоторые силы заинтересованы в использовании "азербайджанской темы" против своих оппонентов. Об этом российскому бюро Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Негативные публикации об Азербайджане в прессе ФРГ могут быть связаны, с тем, что в нынешнем году в Германии пройдут парламентские выборы, причем Ангела Меркель намерена покинуть свой пост. В условиях предстоящих выборов у ряда игроков в ФРГ будут внутриполитические причины использовать "азербайджанскую" тему против своих оппонентов. А чтобы такие информационные атаки были эффективнее, таким игрокам логично акцентировать внимание именно на негативном образе Азербайджана", - считает эксперт.

Российский эксперт также считает, что свое влияние на отношение ряда европейских политиков к Азербайджану может оказывать и их позиция по Турции, а также турецких общинах в самих странах ЕС: "Все-таки внешние игроки помнят, что Баку и Анкара являются близкими партнерами".

Однако аналитик отметил вероятность будущих перспектив в налаживании отношений: "Несмотря на критику со стороны того же МИД ФРГ в отношении Турции, все же в Берлине явно не настроены "хлопать дверью" в отношениях с Анкарой. Ангела Меркель заявляла о стратегической значимости Турции. Вероятно, в случае определенной "оттепели" в отношениях Турции и ФРГ в будущем, у отношений Берлина и Баку также появятся дополнительные перспективы".