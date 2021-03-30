О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: В Германии некоторые силы используют "азербайджанскую тему" из-за выборов

Эксперт: В Германии некоторые силы используют "азербайджанскую тему" из-за выборов "В условиях предстоящих выборов у ряда игроков в ФРГ будут внутриполитические причины использовать «азербайджанскую» тему против своих оппонентов"
Внешняя политика
30 марта 2021 г. 15:27
Эксперт: В Германии некоторые силы используют азербайджанскую тему из-за выборов
Михаил Нейжмаков

Ввиду предстоящих в этом году в Германии выборов некоторые силы заинтересованы в использовании "азербайджанской темы" против своих оппонентов. Об этом российскому бюро Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Негативные публикации об Азербайджане в прессе ФРГ могут быть связаны, с тем, что в нынешнем году в Германии пройдут парламентские выборы, причем Ангела Меркель намерена покинуть свой пост. В условиях предстоящих выборов у ряда игроков в ФРГ будут внутриполитические причины использовать "азербайджанскую" тему против своих оппонентов. А чтобы такие информационные атаки были эффективнее, таким игрокам логично акцентировать внимание именно на негативном образе Азербайджана", - считает эксперт.

Российский эксперт также считает, что свое влияние на отношение ряда европейских политиков к Азербайджану может оказывать и их позиция по Турции, а также турецких общинах в самих странах ЕС: "Все-таки внешние игроки помнят, что Баку и Анкара являются близкими партнерами".

Однако аналитик отметил вероятность будущих перспектив в налаживании отношений: "Несмотря на критику со стороны того же МИД ФРГ в отношении Турции, все же в Берлине явно не настроены "хлопать дверью" в отношениях с Анкарой. Ангела Меркель заявляла о стратегической значимости Турции. Вероятно, в случае определенной "оттепели" в отношениях Турции и ФРГ в будущем, у отношений Берлина и Баку также появятся дополнительные перспективы".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов выступил на международной конференции в Таджикистане
Джейхун Байрамов выступил на международной конференции в Таджикистане
30 марта 2021 г. 13:43
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана
30 марта 2021 г. 10:36
Песков: У России прекрасные доверительные отношения c Азербайджаном
Песков: У России прекрасные доверительные отношения c Азербайджаном
30 марта 2021 г. 09:43
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана
30 марта 2021 г. 00:57
В Таджикистане состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
В Таджикистане состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
29 марта 2021 г. 20:52
Посольство Турции раскрыло новые детали безвизового режима
Посольство Турции раскрыло новые детали безвизового режима
29 марта 2021 г. 20:34
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Таджикистана
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Таджикистана
29 марта 2021 г. 17:43
Эксперт: Предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции 
Эксперт: Предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции 
29 марта 2021 г. 17:26
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пока не планируется
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пока не планируется
29 марта 2021 г. 13:40
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Таджикистан
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Таджикистан
29 марта 2021 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi