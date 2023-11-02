Эксперт: Укрепление военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - важный элемент стабильности региона

Усиление военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, на фоне растущих двусторонних военных связей между Арменией и Индией, представляет собой важный элемент в обеспечении мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Укрепление военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, на фоне растущих двусторонних военных связей между Арменией и Индией, представляет собой важный элемент в обеспечении мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan), комментируя визит командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асима Мунира в Азербайджан.

"Сотрудничество между странами важно для развития инфраструктуры, проведения разминирования в Карабахском регионе Азербайджана. Не менее важное значение имеет дальнейшее укрепление двустороннего и трехстороннего стратегического военного сотрудничества с Азербайджаном, Пакистаном и Турцией", - сказал он.

Мехмуд Улхассан Хан также отметил, что Пакистан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также поддержал проведенные в сентябре Азербайджаном антитеррористические операции в Карабахском регионе.

"Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что официальный Исламабад считает Карабахский регион суверенной территорией Азербайджана, и усилия Баку по демилитаризации региона находятся в рамках его законных прав", - отметил эксперт.