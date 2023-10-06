Эксперт: Углубление сотрудничества Азербайджана с Узбекистаном поспособствует процветанию Центральной Азии

Качественно новый уровень отношений Азербайджана с Узбекистаном поспособствует процветанию Центральной Азии.

Качественно новый уровень отношений Азербайджана с Узбекистаном поспособствует процветанию Центральной Азии.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

"В последние годы руководство Азербайджана и Узбекистана всячески расширяли сотрудничество между странами, наполняя их духом братства и дружбы. Именно благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева отношения между госудаствами вышли на качественно новый уровень, что выгодно всем странам Центральной Азии и всему остальному миру. Это создало платформу для широких конструктивных отношений и двустороннего сотрудничества", - сказал эксперт.

Мухаммад Али Паша подчеркнул, что страны регулярно развивают многоплановое сотрудничество, включая сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта и многие другие.

"В августе 2023 года в ходе визита президента Мирзиёева в Баку было подписано соглашение о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном. На уровне государств, правительств и ведомств двух стран были приняты 15 меморандумов о взаимопонимании. Среди них - План действий по углублению всеобъемлющего стратегического партнерства на 2023-2024 годы, Соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в энергетической сфере, о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта, а также План действий по развитию сотрудничества в медиа", - отметил он.