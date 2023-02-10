Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ

У Румынии и Азербайджана есть возможности для изучения совместного производства и инвестиций в разработку возобновляемых источников энергии.

У Румынии и Азербайджана есть возможности для совместных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии.

Об этом Report заявил румынский эксперт, аналитик, директор Smartlink Communications Раду Магдин.

По его словам, Румыния стремится играть более значимую роль в секторе возобновляемых источников энергии, чтобы соответствовать целям ЕС или даже превзойти их, подавая пример всему региону.

"Кроме того, страна обладает ключевым потенциалом с точки зрения производства энергии с помощью ветра и инфраструктуры для транспортировки энергии", - сказал он.

С этой точки зрения, считает эксперт, создание экспортного кабеля по дну Черного моря, договоренность о чем была согласована в декабре пришлого года Румынией, Азербайджаном, Грузией и Венгрией является перспективным проектом. Он напомнил, что было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее инвестиции 2 миллиарда долларов США и предполагающее строительство 1200-километрового подводного кабеля электропередачи мощностью 1000 МВт и таким образом. Проект, по его словам, сыграет важную роль в диверсификации источников энергии для ЕС.

"Я считаю, что таким образом Румыния могла бы расширить свою роль ворот для совместного экспорта возобновляемой энергии в Европу. Черноморский электрический кабель имеет многообещающие перспективы, и с хорошо развитыми электрическими сетями на Балканах он может интегрировать растущую долю возобновляемых источников энергии из Румынии и Азербайджана при значительной поддержке ЕС",- сказал эксперт.

Он также затронул визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Азербайджан 2-3 февраля 2023 года, отметив, что данный визит является важной вехой в двусторонних отношениях между двумя странами.

"Отношения стратегического партнерства, установленные в 2009 году между Румынией и Азербайджаном, обеспечивают основу для сотрудничества по региональным инициативам, которые действительно могут принести результаты для всего региона. Обсуждения в ходе визита президента Румынии также являются продолжением успешных переговоров, состоявшихся в Бухаресте между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в декабре 2022 года", - считает Раду Магдин.

В ходе визита румынского президента был подписан новый контракт между национальными компаниями Азербайджана и Румынии -Socar и Romgaz на 2023-24 годы, основанный на ранее заключенном между Румынией и Азербайджаном соглашении.

"Он обеспечит доступ Румынии к дополнительным объемам газа, диверсифицируя его источники",- отметил аналитик, добавив, что две страны также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в ряде секторов, включая цифровизацию, сельское хозяйство, торговлю, инвестиции, образование и культуру, что еще раз доказывает, что есть много возможностей для дальнейшего развития двусторонних связей.