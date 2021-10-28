Эксперт: Азербайджан и Турция подают миру пример братства, единства и дружбы

В ближайшее время турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят множество совместных проектов по возрождению освобожденных территорий, разрушенных армянскими оккупантами

В ближайшее время турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят множество совместных проектов по возрождению освобожденных территорий, разрушенных армянскими оккупантами.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Турция продемонстрировала свою полную поддержку Азербайджану и по-прежнему вносит свой вклад в развитие региона. Я верю, что и Турция, и Азербайджан подают пример братства, единства и дружбы для всего остального мира”, - сказал он.

Касательно открытия Международного аэропорта Физули Таймур Акрам отметил, что этот аэропорт станет важным транспортным хабом для региона: “На мой взгляд, это последнее событие сыграет конструктивную роль в развитии Карабаха, а также поможет в развитии индустрии туризма, способствующей экономическому росту”, - добавил он.

“Азербайджанская Республика самоотверженно работает над восстановлением освобожденных территорий. Освобожденные регионы сейчас вступают в новую фазу, отмеченную усилиями президента Азербайджана Ильхама Алиева”, - заявил эксперт.

26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта. На церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.