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Эксперт: Азербайджан и Турция подают миру пример братства, единства и дружбы

Эксперт: Азербайджан и Турция подают миру пример братства, единства и дружбы В ближайшее время турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят множество совместных проектов по возрождению освобожденных территорий, разрушенных армянскими оккупантами
Внешняя политика
28 октября 2021 г. 15:38
Эксперт: Азербайджан и Турция подают миру пример братства, единства и дружбы

В ближайшее время турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят множество совместных проектов по возрождению освобожденных территорий, разрушенных армянскими оккупантами.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Турция продемонстрировала свою полную поддержку Азербайджану и по-прежнему вносит свой вклад в развитие региона. Я верю, что и Турция, и Азербайджан подают пример братства, единства и дружбы для всего остального мира”, - сказал он.

Касательно открытия Международного аэропорта Физули Таймур Акрам отметил, что этот аэропорт станет важным транспортным хабом для региона: “На мой взгляд, это последнее событие сыграет конструктивную роль в развитии Карабаха, а также поможет в развитии индустрии туризма, способствующей экономическому росту”, - добавил он.

“Азербайджанская Республика самоотверженно работает над восстановлением освобожденных территорий. Освобожденные регионы сейчас вступают в новую фазу, отмеченную усилиями президента Азербайджана Ильхама Алиева”, - заявил эксперт.

26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта. На церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на английском языке Expert: Turkey and Azerbaijan setting example of brotherhood, unity and friendship

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