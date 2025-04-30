Эксперт: Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в $1 млрд вполне достижим

Эксперт: Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в $1 млрд вполне достижим

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в $1 млрд - вполне достижимая цифра.

Об этом Report заявил казахстанский политолог Талгат Калиев.

По данным казахстанской стороны, в 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн.

"В ближайшие годы обе страны вполне могут не только достичь данного показателя по взаимной торговле, но и даже преодолеть эту планку. И драйвером для этого станет набирающий в последнее годы свою силу Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который уже давно из идеи стал действующим и необходимым проектом для многих стран и актуальным на фоне нынешней геополитической ситуации", - сказал Талгат Калиев.

По его словам, сейчас идет активное развитие проекта расширения пропускной способности ТМТМ, в котором ключевыми звеньями являются Казахстан и Азербайджан, что, несомненно, отразится положительным образом на росте их товарооборота.

"Во-первых, растущие показатели транзита через ТМТМ будут учитываться и вносится в статистику обеих стран по товарообороту. Во-вторых, уже ведутся работы по наращиванию пропускной способности казахстанского порта Курык, идет модернизация казахстанских железных дорог, а с азербайджанской стороны - модернизация Бакинского порта и Азербайджанских железных дорог. Идет синхронизация таможенных и налоговых процедур, а также процедур грузоперевозок из Китая в Европу и обратно", - отметил политолог.

Комментируя также начало переговоров между Казахстаном и Азербайджаном по проекту новой Конвенции об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, Калиев подчеркнул, что это свидетельствует об интенсификации потоков между странами. Собеседник также перечислил и другие факты, которые будут способствовать достижению поставленной планки по товарообороту в $1 млрд.

"В перспективе с ростом нефтедобычи Казахстана после завершения проекта расширения на Тенгизе параллельно будет расти и транзит казахстанской нефти через трубопровод "Баку-Тбилиси- Джейхан". Не могу не упомянуть проект прокладки Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), который должен завершиться к 2027 году. И еще, в будущем проект прокладки электрокабеля по дну Каспия", - заметил политолог.

Он также напомнил, что Казахстан готов наращивать поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн.

"Расширение пропускной способности наших морских портов Актау, Курык и Баку обеспечит наращивание поставок экспортных товаров с обеих сторон. Танкера и паромы будут чаще курсировать, что подтолкнет к появлению новых сервисных компаний, созданию новых страховых компаний, охранных предприятий, которые будут отвечать за безопасность грузов. Все это будет способствовать лишь активизации коммуникаций между соответствующими предприятиями двух стран, деловых связей, что, в свою очередь, в совокупности даст ожидаемый рост товарооборота, который долгое время был на уровне 500 млн долларов США", - резюмировал Талгат Калиев.