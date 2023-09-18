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Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик

Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик Неспособность армянского государства и покровительствующих ему сил отказаться от территориальных претензий на Азербайджан поставила военно-политическое руководство этого государства в тупик.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 16:26
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик

Неспособность Армении и покровительствующих ей сил отказаться от территориальных претензий к Азербайджану поставила военно-политическое руководство этого государства в тупик.

Об этом Report заявила доктор философии по политическим наукам, доцент Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Насрин Сулейманова.

"С одной стороны Армения заявляет о заинтересованности в продолжении переговорного процесса, с другой - до сих пор не отказывается от поддержки сепаратистов Карабаха, где концентрируется вооружение и военная техника", - сказала она.

По словам эксперта, недавние антироссийские заявления не только премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и других представителей политического руководства Армении, привели отношения с Россией в состояние особой напряженности.

"Подтверждением этому также могут служить совместные учения с американскими военными, которые будут длиться до конца сентября. Не имея возможности получить поддержку от Организации коллективной безопасности (ОДКБ) на свои незаконные запросы об использовании сил этой организации против Азербайджана, премьер-министр открыто склоняется в сторону Запада", - добавила Сулейманова.

По мнению доцента, это приведет к потере доверия со стороны традиционного союзника Армении России, а также Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları Ermənistanın siyasi rəhbərliyini çıxılmaz vəziyyətə salıb”
Версия на английском языке Expert: Armenia’s territorial claims to Azerbaijan bring its political leadership to dead end

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