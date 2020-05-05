Эксперт: Текущий кризис еще больше сблизил Азербайджан и Россию - ИНТЕРВЬЮ

Олег Чередниченко https://report.az/storage/news/d5590088347736d896151882fa67d581/f4f69d28-a255-4291-8a26-eac151e08e8d_292.jpg

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова Олег Чередниченко рассказал о том, на какие секторы экономики пришлось максимальное воздействие пандемии, о положительных последствиях кризиса и его влиянии на укрепление двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией

-Расскажите о текущей экономической ситуации в мире, вызванной коронавирусом?

-Коронавирус нанес существенный ущерб мировой экономике. Самая главная проблема заключается в том, что перспективы до сих пор не до конца видны. И если Китаю удалось купировать развитие пандемии в своей стране, то Европа, а следом за ней и Россия столкнулись с таким вызовом, который не позволяет прямо сейчас понять, какой будет нанесен окончательный ущерб.

-Какие секторы экономики подверглись максимальному воздействию пандемии?

-Максимальное падение получили туристическая и транспортная отрасли, но это прямой удар, связанный с автономизацией всех стран. К сожалению, говорить об ограничении только этими отраслями не приходится по той простой причине, что в экономике все взаимосвязано. И запустилась цепочка событий, которая ударила дальше и по добывающим и по перерабатывающим отраслям. Здесь сработал еще эффект некой цепной реакции, когда снижение спроса изначально в Китае спровоцировало обрушение цен на нефть. Обрушение цен на нефть, в свою очередь, в критической ситуации заставило собраться страны-участии сделки ОПЕК, когда мы 9 марта наблюдали их несогласованность. И эта несогласованность спровоцировала обрушение рынка.

Сейчас развитие событий такое, что пострадали фактически все отрасли. Но говорить о том, что вокруг исключительно пострадавшие, неправильно. Получили в этой ситуации новый импульс дистанционные сервисы, все что связано с дистанционной работой. А это значит, что получен дополнительный импульс для высокотехнологичных сфер. Его эффект мы видим уже сейчас и будем видеть в дальнейшем.

Я бы не хотел говорить только об отрицательных последствиях коронавируса, есть и положительные моменты. Одна из таких положительных последствий заключается в том, что той экономики, которая была до вируса, мы уже не увидим. Мы увидим новую экономику и это, скорее всего, произойдет очень и очень скоро.

-Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Азербайджане на текущий момент?

-Азербайджан, будучи нефтяной державой, тоже пострадал. Ее экономика получила достаточно серьезный негативный импульс. Азербайджан принимает активное участие в обсуждении нефтяных проблем и, если мы наконец-то увидим разворот вектора на восстановление спроса, то ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Сейчас мы, я надеюсь, увидели выход на плато в России. Этот выход произошел и в Европе. И если мы начнем уже выходить с плато и тенденция на нисходящее развитие пандемии закрепится, то Азербайджан начнет потихоньку получать снижение этого негативного эффекта.

-Повлияла ли пандемия на развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией?

-Мы наблюдаем позитивные тенденции в отношениях между нашими странами. По большому счету, проблемы сплачивают. И сплачивают они в том случае, если нет каких-то кардинальных конструктивных разногласий. И как минимум проблема, связанная с нефтью, которая ударила по нашим экономикам, добавила некой близости геополитическим отношениям между Россией и Азербайджаном. Я думаю, что в этом тоже есть определенный позитивный эффект от, скажем так, вируса кризиса.