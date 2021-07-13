Эксперт: Страны Движения неприсоединения неоднократно поддерживали территориальную целостность Азербайджана

Роль Азербайджана в Движении Неприсоединения достаточно ярко просматривается на протяжении всего периода председательства страны в организации.

Роль Азербайджана в Движении Неприсоединения достаточно ярко просматривается на протяжении всего периода председательства страны в организации.

Об этом Report заявил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

“Председательство Азербайджана пришлось на достаточно непростой период – время пандемии и Азербайджан фактически осуществляет свое председательство в условиях чрезвычайной ситуации, которая сложилась в мире, и это накладывает свои обязательства на Баку», - отметил эксперт.

И. Велизаде напомнил, что «кандидатуру Азербайджана поддержало подавляющее большинство стран Движения неприсоединения, и Азербайджан старается оправдать это доверие своими практическими шагами».

Именно в рамках председательства Азербайджана в ДН была инициирована специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19: «Азербайджан выступает за справедливое распределение вакцин, в то же время личным примером демонстрируя, что в настоящее время взаимопомощь, поддержка являются важным условием для выхода планеты из пандемии».

«Прежде всего нужно говорить о том, что помощь наименее развитым государствам должна осуществляться целенаправленно . Крупные развитые страны должны взять на себя ответственность за реализацию гуманитарных мер. И в этом смысле Азербайджан, демонстрируя свою решительность в этом вопросе, одним из первых выделил достаточно крупную сумму на поддержку систем здравоохранения ряда других стран», - заявил политолог.

Также в рамках председательства Азербайджана в организации, страна выступает за неукоснительное соблюдение принципов и норм международного права. «К сожалению, на протяжении 30 лет Азербайджан был жертвой агрессии со стороны Армении. Подобная ситуация наблюдается и в целом в ряде государств развивающихся стран, которые являются жертвами либо внешней агрессии, либо жертвами деятельности террористиче6ских групп. Азербайджан координирует действия всех государств-членов Движения неприсоединения для борьбы с этими явлениями».

В то же время и страны Движения неприсоединения неоднократно оказывали поддержку территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана. Так, в итогом документе 16-ого саммита ДН государства выразили свою поддержку разрешению конфликта «в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджанской Республики». В итоговом документе 17-ого саммита государства-члены выразили сожаление по поводу того, что конфликт между Арменией и Азербайджаном остается неурегулированным, несмотря на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

В ходе Бакинского саммита, состоявшегося в октябре 2019 года, главы государств и правительств стран ДН в очередной раз подчеркнули важность урегулирования карабахского конфликта на основе территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики.