Эксперт: США необходимо предпринять срочные шаги по восстановлению отношений с Азербайджаном

Администрация Джозефа Байдена не сможет достичь своих целей в регионе Южного Кавказа без Азербайджана, ей необходимо предпринять шаги для восстановления отношений.

Как передает Report, об этом написал главный аналитик отдела прогнозирования Европы и СНГ в S&P Global Алекс Меликишвили в соцсети "X".

"Если Вашингтон не предпримет никаких мер по устранению ущерба для восстановления отношений, это может означать значительное ослабление американских позиций на Кавказе", - считает эксперт.

По его словам, в срыве планируемых на сегодня переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, виноват помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.

"Как я писал ранее, Джеймс О'Брайен сорвал армяно-азербайджанские мирные переговоры, которые должны были состояться в Вашингтоне 20 ноября, выступив с речью на слушаниях в Конгрессе 15 ноября", - написал он.