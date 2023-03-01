Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок

Сотрудничество Азербайджана с Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Алжиром в энергосфере позволяет им оказывать большое влияние на международный энергетический рынок.

Сотрудничество Азербайджана с крупными производителями нефти и газа - Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Алжиром в сфере энергетики позволяет им оказывать большое влияние на международный энергетический рынок.

Об этом Report заявил политический консультант и исследователь Басель Хадж Джасем.

По его словам, между Азербайджаном и арабскими странами существуют хорошие отношения, что также связано с активной работой направленных в эти страны азербайджанские дипломатов и стараниями для оживления политических, экономических и культурных отношений между странами.

Доктор Джасем особо остановился на отношениях с ОАЭ, так как, по его словам, на эмираты приходится более 70% торговли Азербайджана со странами Персидского залива.

По словам эксперта, Объединенные Эмираты являются важным торговым партнером Азербайджана во многих областях, не только в энергетическом секторе.

"Инвестиции ОАЭ в Азербайджан за последние годы составили более 2,2 млрд долларов в рамках проектов в секторах энергетики, транспорта, металлургической промышленности, пищевой промышленности и др.", - сказал он.

В свою очередь, по словам Джасема, Азербайджан инвестировал более 350 млн долларов в ОАЭ в различных областях, наиболее важной из которых является сектор недвижимости.

Комментируя сотрудничество на международных платформах, Б.Джасем заявил, что от сотрудничества арабских стран с Азербайджаном можно извлечь пользу, согласовывая свои позиции по многим вопросам международной повестки.

"Кроме того, они могут совместно выступать в роли международного посредника в существующих конфликтах, содействовать ослаблению напряженности или оказывать помощь пострадавшим от конфликтов. В этих странах [Азербайджан, Катар, ОАЭ, Алжир] хорошая экономическая ситуация, что позволяет им играть важную политическую роль на международной арене", - заключил эксперт.