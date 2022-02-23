Эксперт: Сотрудничество Азербайджана и России вышло на новый уровень

Декларация о союзническом взаимодействии даст новое видение партнерству Азербайджана и РФ

Декларация о союзническом взаимодействии даст новое видение партнерству Азербайджана и России.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя подписание этого документа по итогам встречи находящегося с официальным визитом в России президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля.

Российский эксперт отметил, что подписание документа о союзническом взаимодействии означает выход азербайджано-российских отношений на новый уровень: "Азербайджан и Россия на сегодняшний день являются стратегическими партнерами. Наши отношения в сфере политики, экономики, культуры успешно развиваются. Мы видим в лице Азербайджана мощное и авторитетное государство, во главе которого стоит сильный политик международного масштаба Ильхам Алиев".