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Эксперт: Сложно переоценить роль Азербайджана в вопросах логистики и безопасности

Эксперт: Сложно переоценить роль Азербайджана в вопросах логистики и безопасности В вопросах логистики и безопасности роль Азербайджана на Южном Кавказе сложно переоценить
Внешняя политика
9 июля 2021 г. 15:35
Эксперт: Сложно переоценить роль Азербайджана в вопросах логистики и безопасности
Гела Васадзе

В вопросах логистики и безопасности роль Азербайджана на Южном Кавказе сложно переоценить.

Об этом Report сказал грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя заявления комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели в рамках визита на Южный Кавказ.

Эксперт отметил важную роль Южного Кавказа в системе коммуникаций между рынками Азии и Европы.

По его словам, Азербайджан является "органической частью и одним из главных драйверов" региона.

"Сейчас идет переформатирование региона. Это очень интересный процесс. Понятно, что у всех сторон свой инструментарий в политике. У ЕС это программное финансирование для поддержания стабильности, что особенно важно в условиях пандемии", - отметил политолог, добавив, что у ЕС формируется несколько альтернатив для поставок газа.

"Альтернатива важна. И представить эту альтернативу без Азербайджана и Южного газового коридора невозможно", - подчеркнул эксперт.

Отметим, важную роль Азербайджана в энергоснабжении Европы отметил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в страны Южного Кавказа.

"Азербайджан является крепким партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации энергоресурсов”, - отметил Вархели.

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Версия на английском языке Expert: Hard to overestimate Azerbaijan’s role in logistics, security issues

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