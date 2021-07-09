Эксперт: Сложно переоценить роль Азербайджана в вопросах логистики и безопасности

В вопросах логистики и безопасности роль Азербайджана на Южном Кавказе сложно переоценить

В вопросах логистики и безопасности роль Азербайджана на Южном Кавказе сложно переоценить.

Об этом Report сказал грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя заявления комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели в рамках визита на Южный Кавказ.

Эксперт отметил важную роль Южного Кавказа в системе коммуникаций между рынками Азии и Европы.

По его словам, Азербайджан является "органической частью и одним из главных драйверов" региона.

"Сейчас идет переформатирование региона. Это очень интересный процесс. Понятно, что у всех сторон свой инструментарий в политике. У ЕС это программное финансирование для поддержания стабильности, что особенно важно в условиях пандемии", - отметил политолог, добавив, что у ЕС формируется несколько альтернатив для поставок газа.

"Альтернатива важна. И представить эту альтернативу без Азербайджана и Южного газового коридора невозможно", - подчеркнул эксперт.

Отметим, важную роль Азербайджана в энергоснабжении Европы отметил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в страны Южного Кавказа.

"Азербайджан является крепким партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации энергоресурсов”, - отметил Вархели.