Эксперт: Саммит ОЭС в Ханкенди подтвердил стремление стран-членов к инклюзивному и многополярному миру

Эксперт: Азербайджан укрепляет диалог в регионе, принимая саммит ОЭС на новой геополитической карте

17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедший 3-4 июля в Ханкенди, стал не только шагом к укреплению стабильности в регионе, но и открывает новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества между странами-участницами.

Об этом Report заявил научный сотрудник Института региональных исследований Западно-Каспийского университета Шераз Мехмуд.

По словам эксперта, проведение столь значимого саммита на ранее оккупированных территориях Азербайджана имеет особую символическую и политическую важность: "Это свидетельствует о том, что регион восстановлен, обеспечен должной безопасностью и инфраструктурой для приема международных делегаций и проведения мероприятий на высоком уровне, таких как саммит ОЭС. Безусловно, это большое достижение президента Ильхама Алиева, правительства, вооруженных сил страны и всего народа Азербайджана".

Шераз Мехмуд подчеркнул, что на саммите в Ханкенди были обсуждены вопросы регионального сотрудничества и интеграции, в частности сотрудничество в сфере торговли, взаимодействия, зеленой трансформации, изменение климата и достижения целей устойчивого развития.

"Энергетика, туризм, наука, технологии и образование стали ключевыми темами обсуждения на саммите, что еще раз подтверждает динамичность и актуальность повестки дня. Особое внимание также было уделено вопросам устойчивого развития в условиях изменения климата. В этом контексте одним из особенно значимых пунктов обсуждения стало повышение роли женщин в построении устойчивого и адаптированного к климатическим вызовам будущего. Если взглянуть шире - с точки зрения геополитической картины мира, становится очевидно, что глобальный порядок постепенно переходит к многополярности. В рамках этой новой реальности государства, включая страны ОЭС, формируют разнообразные центры силы, каждый из которых руководствуется собственными интересами, ценностями и подходами к обеспечению региональной стабильности", - заявил он.

В заключении эксперт также подчеркнул, что страны-участники ОЭС и их партнеры идут по пути, отражающему дух времени - в сторону более инклюзивного, устойчивого и многополярного мира.