Эксперт: Россия заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Россия заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном".

Об этом Report заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"У России с Азербайджаном никаких проблем нет. Союзнические отношения в этом плане - это реальность", - отметил эксперт.

Комментируя ситуацию в регионе, И. Коротченко отметил, что в целом сохраняются риски возможных действий со стороны США в отношении Ирана, и для Азербайджана это тоже несет дополнительные риски.

"Фактор военной силы играет важную роль, страна продолжает политику усиления своих ВС, закупку современного вооружения. В нынешних условиях это покупка страхового полюса, и абсолютно правильно, что Азербайджан этим занимается. Сегодня военная мощь - один из важных элементов суверенности", - отметил российский военный эксперт.