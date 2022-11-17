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Эксперт: Россия и Азербайджан - стратегические партнеры

Эксперт: Россия и Азербайджан - стратегические партнеры Отношения между Россией и Азербайджаном можно характеризовать как стратегическое партнерство.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 17:20
Эксперт: Россия и Азербайджан - стратегические партнеры

Отношения между Россией и Азербайджаном можно характеризовать как стратегическое партнерство.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам на втором заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

"В последние годы было много сделано, для того, чтобы придать им новую динамику и первые результаты этих усилий мы уже видим - это проявляется и на политическом уровне, и в экономических связях. Очень важно, что у нас начинают более активно развиваться гуманитарные контакты. Наше мероприятие - одно из свидетельств того, что между независимыми экспертами диалог идет по восходящей", - заявил он.

Кортунов поблагодарил Азербайджан за откровенный и заинтересованный разговор с Россией.

"Любая экспертная встреча особенно, когда представлены люди, связанные с государственными структурами, должна помочь двусторонним отношениям. Эксперты иногда могут себе позволить больше откровенности, более широкий взгляд на многие проблемы, чем официальные лица. Конечно, мы очень признательны коллегам из Азербайджана, что у нас с ними идет откровенный и заинтересованный разговор",- заключил российский эксперт.

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