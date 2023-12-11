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Эксперт: Решительные меры по нормализации между Баку и Ереваном - движущая сила региональной стабильности

Эксперт: Решительные меры по нормализации между Баку и Ереваном - движущая сила региональной стабильности Недавние шаги, совершенные в результате переговоров между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, открыли окно возможностей для дальнейших взаимных договоренностей с целью достижения лучшего взаимопонимания и, в конечн
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 12:34
Эксперт: Решительные меры по нормализации между Баку и Ереваном - движущая сила региональной стабильности

Недавние шаги, совершенные в результате переговоров между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, открыли окно возможностей для дальнейших взаимных договоренностей с целью достижения лучшего взаимопонимания и, в конечном итоге, заключения мирного соглашения между двумя странами.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan).

По мнению эксперта, правительство Азербайджана продолжает прилагать все усилия с использованием мирных дипломатических средств для нормализации отношений с Арменией.

"Официальный Баку координировал свои действия с региональными гарантами и ключевыми глобальными заинтересованными сторонами для достижения мирного соглашения с Арменией. Региональный мир, расширение трансрегиональных связей, а также бесперебойные поставки энергии и продовольствия оказались под угрозой из-за политических сигналов и давления на правительство Армении со стороны Запада. Подписание мирного соглашения с армянской стороной стало бы отличным стимулом для процветания и стабильности на Южном Кавказе",- сказал он.

Мехмуд Улхассан Хан считает, что достижение окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией возможно в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на английском языке Expert: Decisive measures for Baku-Yerevan normalization - driving force for regional stability

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