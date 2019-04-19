Французский эксперт: Распоряжения о помиловании - наглядный показатель реформ в Азербайджане

"Я высоко оцениваю деятельность Азербайджана в рамках программы "Восточное партнерство"".

Об этом французскому бюро Report сообщил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

По словам французского эксперта, перед Азербайджаном открылись большие перспективы в плане сотрудничества с ЕС, нужно только приложить чуть больше усилий: "Результаты проводимых в Азербайджане реформ мы в большей степени наблюдаем в контексте сотрудничества с ЕС. Как известно, в этом году программе "Восточное партнерство" исполняется 10 лет. Украиной, Молдовой и Грузией уже подписаны ассоциативные соглашения, теперь очередь за Азербайджаном, Беларусью и Арменией. Претворив в жизнь реформы, эти страны могут добиться успеха. Возможна даже отмена визового режима со странами Шенгенской зоны. Азербайджан многого достиг на этом этапе – ведутся широкоформатные переговоры в рамках программы "Восточное партнерство". Еще немного усилий, и перед страной откроются перспективы к достижению большого успеха".

Коснувшись распоряжения о помиловании, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 16 марта нынешнего года, Э.Дюпюи отметил: "Итоги проводимых в Азербайджане реформ запечатлены в данном распоряжении, охватившем 431 человека. Освобождение некоторых заключенных, значащихся в списках ряда международных организаций, в том числе экс-министра здравоохранения Али Инсанова, жест гуманизма. Это говорит о заботе и внимании, проявляемом президентом Ильхамом Алиевым к своему народу. В реформах, проводимых в Азербайджане, отражена воля народа и пожелания международных организаций".

По мнению французского эксперта, наметились подвижки и в нагорно-карабахском урегулировании: "Никогда еще конфликт не был столь близок к разрешению. Под давлением народа премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти в апреле прошлого года, выказывает намерение разморозить конфликт и проявляет заинтересованность в его урегулировании. Наращивание военного потенциала следует рассматривать в контексте уравновешивания ситуации, а не применительно к нагорно-карабахскому конфликту. Ясно, что Азербайджан и Армения закупают оружие из одного источника. Разница лишь в том, что Армении, как члену ОДКБ, оно достается практически бесплатно. Азербайджан же вооружается исключительно за собственный счет, закупая оружие не только у России, но и у Израиля и Украины. Азербайджан в одиночку добился усиления мощи своей армии. На оборонной выставке в сентябре прошлого года стала очевидной заинтересованность Азербайджана в военных кораблях Запада".

Э.Дюпюи назвал успешной внешнюю политику Азербайджана, проводимую под руководством президента Ильхама Алиева: "Политика президента Ильхама Алиева по укреплению международного имиджа Азербайджана была успешной. Это касается многих сфер, спорта в том числе. Например, через неделю в Баку стартует четвертый этап "Формулы 1". С другой стороны, азербайджанские компании спонсируют международные спортивные соревнования. Особо хочется отметить в этом плане SOCAR".

По словам французского эксперта, огромную значимость представляет указ президента Азербайджана о повышении пособий семьям шехидов: "Разумеется, этот указ особо ценен с точки зрения социальной политики и повышения благосостояния граждан. Внимание и забота государства о шехидах и военных имеет большой смысл. Не стоит сбрасывать со счетов оккупацию азербайджанских земель соседним государством. Приверженность президента Ильхама Алиева принципам национального единства и суверенитета представляет исключительную значимость".