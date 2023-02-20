Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона

Создание нового механизма трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Иракским Курдистаном посодействует увеличению динамики торговли не только Азербайджана с Курдистаном, но и остальным Ираком.

Создание нового механизма трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Иракским Курдистаном будет содействовать увеличению динамики торговли Азербайджана не только с Курдистаном, но и с остальным Ираком.

Об этом Report заявил глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ахмет Уйсал.

"Из-за появления ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство") объем торговли между Азербайджаном и Ираком сократился почти в десять раз. Создание нового механизма может дать мультипликативный эффект. Кроме того, присутствие Азербайджана в Курдистане может помочь Ираку в целом и заложить основу для решения проблем как в стране, так и в регионе”, - сказал он.

По его словам, с победой во Второй карабахской войне и открытием Зангезурского коридора ожидается, что Азербайджан будет более активным в международных отношениях, особенно на Ближнем Востоке. И, поскольку этот коридор соединит Азербайджан с Ближним Востоком и остальным западным миром через Турцию, Курдистан является одним из первых пунктов назначения.

"А братские связи Турции с Азербайджаном и Курдистаном способствуют созданию точек соприкосновения как для Баку, так и для Эрбиля", - заключил он.

Напомним, что 18 февраля в Мюнхене президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани. В ходе встречи президент Алиев отметил, что Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества.