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Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона

Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона Создание нового механизма трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Иракским Курдистаном посодействует увеличению динамики торговли не только Азербайджана с Курдистаном, но и остальным Ираком.
Внешняя политика
20 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона

Создание нового механизма трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Иракским Курдистаном будет содействовать увеличению динамики торговли Азербайджана не только с Курдистаном, но и с остальным Ираком.

Об этом Report заявил глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ахмет Уйсал.

"Из-за появления ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство") объем торговли между Азербайджаном и Ираком сократился почти в десять раз. Создание нового механизма может дать мультипликативный эффект. Кроме того, присутствие Азербайджана в Курдистане может помочь Ираку в целом и заложить основу для решения проблем как в стране, так и в регионе”, - сказал он.

По его словам, с победой во Второй карабахской войне и открытием Зангезурского коридора ожидается, что Азербайджан будет более активным в международных отношениях, особенно на Ближнем Востоке. И, поскольку этот коридор соединит Азербайджан с Ближним Востоком и остальным западным миром через Турцию, Курдистан является одним из первых пунктов назначения.

"А братские связи Турции с Азербайджаном и Курдистаном способствуют созданию точек соприкосновения как для Баку, так и для Эрбиля", - заключил он.

Напомним, что 18 февраля в Мюнхене президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани. В ходе встречи президент Алиев отметил, что Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan’s co-op with Kurdistan & Iraq to become positive for region
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycanın İraq Kürdüstanı və İraqla əməkdaşlığı regiona müsbət təsir göstərəcək”

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