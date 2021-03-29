О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции 

Эксперт: Предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции  "Антиазербайджанские позиции являются полным проявлением антитурецких настроений Германии"
Внешняя политика
29 марта 2021 г. 17:26
Эксперт: Предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции 
Сергей Марков

"Мне кажется, предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции. Мы знаем, что во Франции существует сильнейшая армянская диаспора. А Германия и Франция являются двумя лидерами Евросоюза. Поэтому они стараются занимать общую позицию по всем ключевым вопросам. Когда Франция начала достаточно жестко выступать против Азербайджана, немецкие политики и СМИ также стали их поддерживать".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, это первая, но не единственная причина такого отношения Германии к Азербайджану: "Также это связано с антитюркскими настроениями. И у Франции, и у Германии существует "антиэрдогановская" политика, которая перетекает даже в "антиисламскую» политику", - считает эксперт.

Эксперт отметил большую турецкую общину в Германии, в связи с чем там существуют пропаганда против Турции: "Поскольку в европейских СМИ сейчас идёт почти отождествление Турции и Азербайджана, то антиазербайджанские позиции являются полным проявлением антитурецких настроений Германии".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Almaniyanın Azərbaycana qarşı qərəzli münasibəti Fransanın təsiri altında özünü göstərir”
Версия на английском языке Expert: Germany manifests biased attitude towards Azerbaijan under French influence

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Таджикистана
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Таджикистана
29 марта 2021 г. 17:43
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пока не планируется
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пока не планируется
29 марта 2021 г. 13:40
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Таджикистан
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Таджикистан
29 марта 2021 г. 11:41
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Посол: Мы не только близкие дружественные страны, но и стратегические партнеры
Посол: Мы не только близкие дружественные страны, но и стратегические партнеры
27 марта 2021 г. 12:08
МИД: Мы решительно отвергаем обвинения в совершении каких-либо культурных преступлений 
МИД: Мы решительно отвергаем обвинения в совершении каких-либо "культурных преступлений" 
26 марта 2021 г. 14:10
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся на полях СМИД СНГ
Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся на полях СМИД СНГ
26 марта 2021 г. 12:43
Помощник президента прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни
Помощник президента прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни
25 марта 2021 г. 15:01
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi