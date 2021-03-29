Эксперт: Предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции

"Антиазербайджанские позиции являются полным проявлением антитурецких настроений Германии"

"Мне кажется, предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции. Мы знаем, что во Франции существует сильнейшая армянская диаспора. А Германия и Франция являются двумя лидерами Евросоюза. Поэтому они стараются занимать общую позицию по всем ключевым вопросам. Когда Франция начала достаточно жестко выступать против Азербайджана, немецкие политики и СМИ также стали их поддерживать".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, это первая, но не единственная причина такого отношения Германии к Азербайджану: "Также это связано с антитюркскими настроениями. И у Франции, и у Германии существует "антиэрдогановская" политика, которая перетекает даже в "антиисламскую» политику", - считает эксперт.

Эксперт отметил большую турецкую общину в Германии, в связи с чем там существуют пропаганда против Турции: "Поскольку в европейских СМИ сейчас идёт почти отождествление Турции и Азербайджана, то антиазербайджанские позиции являются полным проявлением антитурецких настроений Германии".