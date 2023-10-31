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Эксперт: Заявления главы МИД Канады вызывают сомнения в справедливости внешней политики этой страны

Эксперт: Заявления главы МИД Канады вызывают сомнения в справедливости внешней политики этой страны Последние заявление главы МИД Канады Мелани Джоли в отношении Азербайджана в ходе ее визита в Армению вызывают серьезные сомнения в справедливости внешней политики ее страны.
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 15:34
Эксперт: Заявления главы МИД Канады вызывают сомнения в справедливости внешней политики этой страны

Последние заявления главы МИД Канады Мелани Жоли в отношении Азербайджана в ходе ее визита в Армению вызывают серьезные сомнения в справедливости внешней политики ее страны.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"Недавний визит министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Армению и совместная пресс-конференция с ее армянским коллегой Араратом Мирзояном вызвали серьезную обеспокоенность в связи с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана. Высказывания министра Жоли включали угрозы введения санкций в отношении Азербайджана. Это позиция выглядит особенно лицемерной, учитывая историческую причастность Канады к жестокому обращению и геноциду коренных народов", - сказал он.

По мнению эксперта, министр Мелани Жоли, возможно, подверглась влиянию или была введена в заблуждение армянской диаспорой в Канаде, поскольку ее заявлениям "недостает объективности и беспристрастности, ожидаемых от министра иностранных дел".

"Вместо того чтобы укреплять дипломатические отношения и добиваться мирного урегулирования, она, похоже, потакает настроениям армянской диаспоры в Канаде", - добавил Акрам.

По его словам, это свидетельствует о том, что внешняя политика Канады в отношении Южного Кавказа находится под чрезмерным влиянием Армении, особенно учитывая недавнюю серию заявлений и действий. Канаде следует воздержаться от подобных заявлений и уважать территориальную целостность Азербайджана.

"Отсутствие сбалансированности в ее подходе, а также предполагаемое влияние армянской диаспоры потенциально могут помешать мирному урегулированию в регионе и нанести ущерб канадско-азербайджанским отношениям", - заключил Халид Таймур Акрам.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Kanada XİN rəhbərinin bəyanatları bu ölkənin xarici siyasətinin ədalətliliyinə şübhə yaradır”
Версия на английском языке Expert: Statements by Canadian FM raise doubts about fairness of this country’s foreign policy

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