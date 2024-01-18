Эксперт: Политические трения ЕС с остальным миром - отражение слабости дипломатии Борреля

Антиазербайджанский курс Европейского союза развивается под влиянием нынешнего руководства, включая главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Определенные антиазербайджанские тенденции в политике Европейского союза - результат деятельности нынешнего руководства, включая главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Впрочем, эта слабость дипломатии Борреля сказывается на отношениях и с прочим миром.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт отметил, что Боррель известен своими откровенными двойными стандартами в осуществлении своей роли в качестве Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

"Именно из-за слабого руководства Борреля Евросоюз потерпел неудачу и завел в тупик переговоры с МЕРКОСУР - общим рынком стран Южной Америки", - отметил он.

По мнению Тейса, ЕС не хочет или не может понять, что правительство Азербайджана приняло мультикультурализм в качестве государственной политики.

"Права меньшинств и их интеграция в Азербайджане являются основным фокусом государственной политики. Тем временем в Европе цыгане и многие другие нацменьшинства продолжают подвергаться дискриминации", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что односторонние заявления руководящих кругов ЕС не только препятствуют достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, но и угрожают стабильности и процветанию региона Южного Кавказа.