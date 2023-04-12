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Эксперт: Подписанные документы важны для развития сотрудничества Азербайджана и Казахстана

Эксперт: Подписанные документы важны для развития сотрудничества Азербайджана и Казахстана Подписанные в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан меморандумы, а также протокол о создании Высшего Межгосударственного совета, имеют неоценимое значение для развития двусторонних отношений между двумя братскими государствами и н
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 10:23
Эксперт: Подписанные документы важны для развития сотрудничества Азербайджана и Казахстана

Подписанные в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан меморандумы, а также протокол о создании Высшего Межгосударственного совета, имеют неоценимое значение для развития двусторонних отношений между братскими государствами и народами.

Об этом Report сказал директор казахстанского Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.

"Сформирована база для выстраивания дальнейшего конструктивного диалога на уровне исполнительной власти наших стран. Теперь инициативы, которые формируются в среде бизнеса и гражданского общества, будут получать еще больше поддержки, смогут опираться на конкретные договоренности. Это значит, что чиновники теперь имеют четкий и выверенный базис для поддержки инициатив", - отметил он.

По словам Тажибаева, неотъемлемой частью единства Азербайджана с Казахстаном было и будет единое тюркское начало народов.

"Среди тюркских стран Азербайджан и Казахстан занимают одни из лидирующих позиций во всех без исключения сферах. Еще более тесное сотрудничество между нашими странами, безусловно, положительно скажется на развитии отношений тюркских стран", - заявил он.

Помимо этого, диверсификация транспортно-логистических возможностей в сфере поставок нефти, о чем также говорили президенты в ходе встречи, имеет большое стратегическое значение для двух стран.

"Необходимо увеличивать инвестиции в развитие Среднего коридора, чтобы открыть возможность для всех стран Большой Евразии, включая Китай и Россию, беспрепятственно транспортировать энергоносители и минимизировать зависимость от внешних факторов, с которыми наши страны и партнеры наших стран сталкиваются в условиях геополитической турбулентности", - заключил Тажибаев.

10 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Казахстан. В рамках визита был подписан ряд документов.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İmzalanan sənədlər Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün vacibdir”
Версия на английском языке Expert: Signed documents important for Azerbaijan-Kazakhstan co-op development

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