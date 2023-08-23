Эксперт: Подписание новых документов укрепит сотрудничество Азербайджана и Узбекистана

Солидный пакет документов, подписанный в рамках бизнес-форума в Баку, создает прочный правовой фундамент будущего сотрудничества Азербайджана и Узбекистана и укрепит сотрудничество между странами.

Солидный пакет документов, подписанный в рамках бизнес-форума в Баку, создает прочный правовой фундамент будущего сотрудничества Азербайджана и Узбекистана и укрепит сотрудничество между странами.

Об этом Report заявил узбекский эксперт и экономист Улугбек Камалетдинов.

"На полях форума, где участвовали более 250 представителей ведущих компаний двух стран, был подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений, в том числе, в сферах нефтегазовой, химической, горнорудной, фармацевтической, электротехнической промышленности. Если это рассматривать вкупе с результатами состоявшегося недавно в Шуше заседания азербайджано-узбекской совместной межправкомиссии, то фактически создается прочный правовой фундамент нашего будущего сотрудничества", - сказал он.

"Прагматичная и далеко идущая политика взаимного партнерства Узбекистана и Азербайджана во многом опирается на политическую волю лидеров обеих стран. Наши государства взаимодействуют в рамках ряда авторитетных международных организаций, таких как ООН, СНГ, ШОС, ОТГ и др. Однако, учитывая нарастающие противоречия и непредсказуемость в современном мире, наиболее эффективным форматом партнерства остается двустороннее сотрудничество", - отметил У. Камалетдинов.

По его словам, в азербайджано-узбекском сотрудничестве наблюдается интенсивный рост торгово-экономических и инвестиционных связей.

"Необходимо отметить, что товарооборот между нашими странами по итогам 2022 года увеличился в 6 раз, а с начала этого года – еще на 40%. Количество совместных предприятий выросло в четыре раза, в Узбекистане уже работают свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом", - подчеркнул экономист.

Наряду с упомянутыми выше областями, у Узбекистана и Азербайджана есть потенциал для установления взаимовыгодного сотрудничества в текстильной промышленности, производстве авто, электротехники, а также в ювелирной промышленности, считает эксперт.

"Применение азербайджанских технологий и тысячелетний опыт ювелирной школы, помогли бы обрести новые рыночные ниши узбекскому золоту, создать новые рабочие места, добавленную стоимость", - отметил он.