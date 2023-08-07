Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему

Попытки мирового сообщества влезть в суверенное право Азербайджана решать, что пропускать через свой ППП являются неприемлемыми и проявлением двойных стандартов в отношении страны.

Попытки мирового сообщества регулировать действия суверенного государства и решать за него, что пропускать через свою границу, а что нет - неприемлемо, и является ни чем иным, как проявлением двойных стандартов в отношении Азербайджана. Подходы к суверенным правам должны быть в рамках международного права, а не в противовес ему.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам, комментируя ситуацию вокруг погранично-пропускного пункта Азербайджана на армяно-азербайджанской границе на Лачынской дороге.

Эксперт отметил, что решение Азербайджана не пропускать несогласованный заранее конвой грузовиков через ППП Лачын является законным правом страны. Тем более, что Азербайджан предложил для снабжения армянского населения в Карабахе использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

"Азербайджан неоднократно предлагал использовать альтернативную дорогу для доставки гуманитарных грузов, однако это предложение не было принято. Более того, сепаратисты в Карабахе бетонными блоками демонстративно заблокировали эту дорогу. А решение пропускать какие-либо грузы на свою территорию со стороны Армении является суверенным правом Азербайджана. Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться в его внутренние дела", - сказал он.

По словам Таймур Акрама, те же организации и страны, что сегодня возражают по поводу права Азербайджана контролировать свои границы, в 2014 году требовали от России, намеренной отправить гуманитарный конвой в Донбасс, уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

"В 2014 году, еще до вторжения России в Украину, аналогичным образом Россия предприняла попытку перебросить военные грузы в Донецкую и Луганскую области Украины под видом гуманитарной помощи. Те же страны, которые требуют от Азербайджана пропустить многочисленные армянские автомобили с сомнительным грузом, 9 лет назад требовали от Москвы проявить уважение к суверенитету Украины. Международные организации и отдельные страны должны применять одинаковый подход к Баку, Киеву, Москве и Еревану", - сказал он.