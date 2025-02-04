Эксперт по международному праву обратился в Сенат США по делу Боба Менендеса

Азербайджанец, проживающий в германском городе Херфорд, эксперт по международному праву Асеф Аскар направил в Сенат США обращение, в котором призвал к более детальному расследованию деятельности сенатора Боба Менендеса против Азербайджана.

Азербайджанец, проживающий в германском городе Херфорд, эксперт по международному праву Асеф Аскар направил в Сенат США обращение, в котором призвал к более детальному расследованию деятельности сенатора Боба Менендеса против Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В обращении подчеркивается, что Менендес использовал темы внешней политики, прав человека и борьбы с коррупцией в качестве политического инструмента. Также было отмечено, что его предвзятое отношение не ограничивалось Азербайджаном и Турцией, но и противоречило национальным интересам самих США, которыми Менендес пренебрегал ради личной выгоды.

Асеф Аскар призвал создать специальную комиссию для расследования действий Менендеса, выразив уверенность, что американский Конгресс выявит новые коррупционные эпизоды.

Отметим, что Боб Менендес занимал посты члена Палаты представителей США, сенатора и председателя Комитета по международным отношениям. В январе он был приговорен к 11 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и взяточничестве. На протяжении всей политической карьеры Менендес открыто выражал поддержку Армении и занимал враждебную позицию по отношению к Азербайджану.