Эксперт: Пелоси должна знать факты, а не верить пропаганде армянской диаспоры

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Азербайджан в пограничных столкновениях с Арменией, не признавая действительных фактов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна знать факты, а не верить пропаганде армянской диаспоры, голословно обвиняя Азербайджан.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам, комментируя визит Пелоси в Армению.

"Нэнси Пелоси закрыла глаза на то, что недавно освобожденный Карабахский регион был практически стерт с лица земли Арменией. Пелоси демонстрирует невежество. Она сотрудничает с армянским лобби уже более десятка лет", - сказал он, добавив, что визит Нэнси Пелоси в Армению нельзя назвать визитом важного политика США, скорее это просто ее политический трюк, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры в Штатах.

По мнению Акрама, Пелоси должна знать факты, а не верить армянской пропаганде: "Нэнси Пелоси и США должны осудить политику агрессии Армении в отношении Азербайджана, продолжавшуюся на протяжении почти 30 лет оккупацию территорий Азербайджана и этническую чистку тысяч азербайджанцев".

"Западные СМИ встают на сторону Армении и скрывают факты. Ложь и пропаганда создаются армянской диаспорой, которая имеет влияние не только на политиков США, но и на европейцев. Армянская диаспора, разжигающая войну, вероятно фантазирует о великой Армении", - заключил он.