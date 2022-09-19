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Эксперт: Пелоси должна знать факты, а не верить пропаганде армянской диаспоры

Эксперт: Пелоси должна знать факты, а не верить пропаганде армянской диаспоры Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Азербайджан в пограничных столкновениях с Арменией, не признавая действительных фактов.
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 13:21
Эксперт: Пелоси должна знать факты, а не верить пропаганде армянской диаспоры

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна знать факты, а не верить пропаганде армянской диаспоры, голословно обвиняя Азербайджан.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам, комментируя визит Пелоси в Армению.

"Нэнси Пелоси закрыла глаза на то, что недавно освобожденный Карабахский регион был практически стерт с лица земли Арменией. Пелоси демонстрирует невежество. Она сотрудничает с армянским лобби уже более десятка лет", - сказал он, добавив, что визит Нэнси Пелоси в Армению нельзя назвать визитом важного политика США, скорее это просто ее политический трюк, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры в Штатах.

По мнению Акрама, Пелоси должна знать факты, а не верить армянской пропаганде: "Нэнси Пелоси и США должны осудить политику агрессии Армении в отношении Азербайджана, продолжавшуюся на протяжении почти 30 лет оккупацию территорий Азербайджана и этническую чистку тысяч азербайджанцев".

"Западные СМИ встают на сторону Армении и скрывают факты. Ложь и пропаганда создаются армянской диаспорой, которая имеет влияние не только на политиков США, но и на европейцев. Армянская диаспора, разжигающая войну, вероятно фантазирует о великой Армении", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Pelosi faktları bilməli və erməni diasporunun təbliğatına uymamalıdır”
Версия на английском языке Expert: Pelosi should know facts and not believe Armenian diaspora’s propaganda

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