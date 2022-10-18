Эксперт: Париж все менее привержен принципам международного права

Париж становится все менее лояльным к принципам международного права и к системе безопасности ЕС.

Париж становится все менее лояльным к принципам международного права и к системе безопасности ЕС.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс

"Франция коренным образом изменила основные принципы своей внешней политики в период президентства Эмманюэля Макрона. Публичный дискурс Макрона, обращенный к внутренней аудитории, серьезно вредит национальным интересам Франции в Европе и Азии",- считает он.

Политолог добавил, что сам факт того, что во Франции проживает большая армянская община, заставляет президента Макрона проявлять к ним лояльность, что при этом наносит ущерб внешнеполитическим интересам Франции.

"Париж по понятным причинам постоянно поддерживал Ереван и отказывался от дальновидных принципов внешней политики, которые приносят пользу французскому частному сектору и безопасности французских граждан в Европе и за ее пределами. Четырехсторонние переговоры в Праге 6 октября 2022 года стали важным шагом на пути к обеспечению признания официальной позиции Армении в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана; однако недавнее интервью Макрона с подстрекательскими заявлениями против народа Азербайджана является неприемлемым и грубым. Ведь эти заявления делал глава государства одной из пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН",- отметил он.

Также П. Тейс считает, что президент Франции совершил большую ошибку, защищая армянский режим, тем самым лишив Париж "беспристрастной роли сопредседателя круглого стола, отвечающего за поддержание двустороннего диалога между Азербайджаном и Арменией".