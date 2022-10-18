О нас

Эксперт: Париж все менее привержен принципам международного права

Эксперт: Париж все менее привержен принципам международного права Париж становится все менее лояльным к принципам международного права и к системе безопасности ЕС.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 10:00
Эксперт: Париж все менее привержен принципам международного права

Париж становится все менее лояльным к принципам международного права и к системе безопасности ЕС.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс

"Франция коренным образом изменила основные принципы своей внешней политики в период президентства Эмманюэля Макрона. Публичный дискурс Макрона, обращенный к внутренней аудитории, серьезно вредит национальным интересам Франции в Европе и Азии",- считает он.

Политолог добавил, что сам факт того, что во Франции проживает большая армянская община, заставляет президента Макрона проявлять к ним лояльность, что при этом наносит ущерб внешнеполитическим интересам Франции.

"Париж по понятным причинам постоянно поддерживал Ереван и отказывался от дальновидных принципов внешней политики, которые приносят пользу французскому частному сектору и безопасности французских граждан в Европе и за ее пределами. Четырехсторонние переговоры в Праге 6 октября 2022 года стали важным шагом на пути к обеспечению признания официальной позиции Армении в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана; однако недавнее интервью Макрона с подстрекательскими заявлениями против народа Азербайджана является неприемлемым и грубым. Ведь эти заявления делал глава государства одной из пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН",- отметил он.

Также П. Тейс считает, что президент Франции совершил большую ошибку, защищая армянский режим, тем самым лишив Париж "беспристрастной роли сопредседателя круглого стола, отвечающего за поддержание двустороннего диалога между Азербайджаном и Арменией".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Expert: Paris becoming less and less loyal to principles of international law

Другие новости из категории

Глава польской НПО: Я рассказываю о терроре в Гяндже международным организациям
Глава польской НПО: Я рассказываю о терроре в Гяндже международным организациям
17 октября 2022 г. 21:21
Лейла Абдуллаева поблагодарила президента Азербайджана за назначение послом во Франции
Лейла Абдуллаева поблагодарила президента Азербайджана за назначение послом во Франции
17 октября 2022 г. 20:26
Борель: Гражданская миссия ЕС уже находится в Армении
Борель: Гражданская миссия ЕС уже находится в Армении
17 октября 2022 г. 19:40
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
Посол Ирана: Мы уведомляли Азербайджан о проведении военных учений
Посол Ирана: Мы уведомляли Азербайджан о проведении военных учений
17 октября 2022 г. 17:03
Байрамов: Армения своими провокациями препятствует нормализации отношений
Байрамов: Армения своими провокациями препятствует нормализации отношений
17 октября 2022 г. 16:50
Посол Пакистана: Мы своими глазами видели все разрушения от ракетных обстрелов Гянджи
Посол Пакистана: Мы своими глазами видели все разрушения от ракетных обстрелов Гянджи
17 октября 2022 г. 16:07
Ильгар Мухтаров назначен послом Азербайджана при Святом престоле
Ильгар Мухтаров назначен послом Азербайджана при Святом престоле
17 октября 2022 г. 15:46
Лейла Абдуллаева назначена послом Азербайджана во Франции
Лейла Абдуллаева назначена послом Азербайджана во Франции
17 октября 2022 г. 15:31
Назначен новый посол Азербайджана в Нидерландах
Назначен новый посол Азербайджана в Нидерландах
17 октября 2022 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi